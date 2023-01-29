Игорь Осинькин прокомментировал нежелание иностранных команд встречаться с российскими на сборах

Для сербских "Радничков" матч с российским клубом не стал проблемой. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Нежелание некоторых иностранных команд играть с российскими на сборах не стало проблемой для «Крыльев Советов». Об этом рассказал главный тренер самарской команды Игорь Осинькин.

- На первом-втором сборе стоит играть с иностранными командами, но затем нам надо играть с российскими, чтобы понимать, с каким футболом мы столкнемся, - приводит слова наставника «Крыльев» Metaratings.ru.

На первом сборе и в начале второго команда из Самары сыграла с тремя иностранными соперниками. Один из них (с большой долей вероятности это был венгерский «Сегед») не пожелал, чтобы об игре стало известно в публичном пространстве. Азербайджанский «Сумгаит» и сербские «Раднички» не стали делать из матчей с «Крыльями» тайны.

Еще четыре матча на втором сборе самарцы запланировали уже с российскими соперниками. 28 января «Крылья» сыграли со «СКА-Хабаровском» (3:0) и «Рубином» (1:2). 3 февраля соперниками самарской команды будут «Шинник» и «Оренбург».

29 января 2023 «Крылья Советов» объявили о подписании контракта с аргентинцем Бенхамином Гарре. Подробнее о футболисте и обстоятельствах сделки — в материале «КП-Самара».