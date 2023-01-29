«Акрон» из Тольятти подписал нападающего сборной Венесуэлы

Футбольный клуб «Акрон» 29 января 2023 года объявил о подписании контракта с венесуэльским форвардом Андресом Понсе. Российским болельщикам этот футболист известен по выступлениям в РПЛ за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».

Предыдущим клубом Понсе был датский «Вайле». В «Акроне» 26-летний футболист будет выступать под 23-м номером. Понсе — действующий игроке национальной сборной Венесуэлы.

- Парень, который уже играл в России, понимает российскую культуру и язык, адаптирован и знает нюансы нашего футбола. Немаловажный фактор – он готов работать и понимает, какие трудности его ждут в первой лиге. Это подкупает, потому что человек ставит для себя вызов, а не ищет комфортных условий, - так охарактеризовал новичка главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью на клубном сайте.

В этот же день, 29 января, другой футбольный клуб из Самарской области - «Крылья Советов» - подписал другого латиноамериканца, аргентинца Бенхамина Гарре. «КП-Самара» сообщала подробности этого трансфера.