Новая рабочая неделя в Самаре начнется с потепления до 0 градусов и мокрого снега

В Самаре потеплеет до 0 градусов и пойдет мокрый снег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зима медленно, но верно сдает свои позиции. В Самаре новая рабочая неделя начнется с мокрого снега и потепления. Значения термометра поднимутся нулевой отметки. Синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовали прогноз погоды на 30 и 31 января, а также 1 февраля 2023 года.

Так, в понедельник 30 января в областной столице будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха составит -10…-12 градусов, днем прогреется до -2…-4 градусов. Ветер юго-западный, 8 – 13 метров в секунду.

Во вторник 31 января также облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег и мокрый снег. Ночью столбик термометра упадет до отметки -4…-9, днем температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 градусов. Ветер южный, 8-13 метров в секунду.

В первый день последнего зимнего месяца никаких резких изменений ждать не стоит. В среду 1 февраля в столице губернии прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит -8…-13 градусов, днем будет значительно теплее — -3…-8. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.