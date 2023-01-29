В Самарской области в массовом ДТП погиб водитель большегруза. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области произошло жуткое массовое ДТП с участием большегруза. Об этом «КП-Самара» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Все произошло в воскресенье 20 января 2023 года в шесть часов вечера на трасе М-5 «Урал» в Сызранском районе 63 региона (910 км).

По данным правоохранителей, 36-летний водитель «ГАЗ» двигался со стороны Москвы в направлении Самары. На 910 километре федеральной автодороги шофер вылетел на встречную полосу. В результате произошло столкновение с грузовиком «Мерседес» в составе с полуприцепом. Большегруз съехал в правый по ходу движения кювет. Затем отечественная газель врезалась в своего брата-близнеца «ГАЗ», за рулем которого находился 31-летний мужчина. Произошло и еще одно столкновение. Под управлением 36-летнего шофера «ГАЗ» влетел в «Киа Рио» под управлением 51-летнего водителя.

В результате ДТП водитель «ГАЗ» и его пассажир госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель «Мерседес» от полученных травм скончался на месте. Информация о погибшем устанавливается. Сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники полиции работают на месте. Госавтоинспекторам пришлось организовать реверсивное движение для беспрепятственного проезда других участников. Однако в районе девяти часов вечера движение на месте ДТП удалось восстановить в полном объеме. Последствия аварии устранены.