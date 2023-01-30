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НовостиОбщество30 января 2023 5:32

В Самарской области пенсионерка «подарила» мошеннику 200 тысяч рублей

Аферист представился соцработником
Алена ПРОВКИНА
Злоумышленник украл деньги у пенсионерки

Злоумышленник украл деньги у пенсионерки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Борское Самарской области пожилая женщина стала жертвой мошенников. Злоумышленник представился работником социальной защиты населения.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, неизвестный отправил сообщение местной жительнице. Аферист сообщил, что женщине положены выплаты, но для перевода ему необходимы реквизиты банковской карты. Потерпевшая доверилась мошеннику и предоставила доступ. Подозреваемый похитил с карты более 200 тысяч рублей.

Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

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