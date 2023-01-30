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НовостиОбщество30 января 2023 5:49

В Самарской области водителей предупредили об опасности на дорогах из-за снегопада

В регионе вновь бушует непогода
Алена ПРОВКИНА
Жителей предупредили о снегопаде

Жителей предупредили о снегопаде

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области автолюбителей предупредили об опасности на дорогах. Причина - сильный снегопад.

По информации Госавтоинспекции региона, из-за непогоды асфальтное покрытие скользкое. Из-за снегопада видимость на дороге снижается, возрастает число аварий. Инспекторы рекомендуют водителям быть более аккуратными на мостах и путепроводах, а также в низинах и около водоемов. Особенно опасны резкие маневры и превышение скорости.

Помимо этого, особую бдительность необходимо соблюдать пешеходам. На проезжей части и тротуарах возможно образование наледи.

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