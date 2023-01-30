В Самаре многие работодатели не берут сотрудников с избыточной квалификацией

Не все соискатели с чрезмерны опытом могут получить работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие работодатели никогда не берут в штат специалистов с избыточной квалификацией. Менеджеры боятся, что работники могут быстро покинуть компанию.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый пятый работодатель не устраивает в компанию сотрудников с избыточной квалификацией. При этом, 11% работодателей часто берут на работу overqualified-кандидатов. Они считают, что перспективные сотрудники готовы к быстрому карьерному росту. Сталкиваются с отказом только 17% соискателей.

Аналитики отмечают, что многие работники не заметили изменений на рынке труда. Число специалистов, столкнувшимися с отказом из-за чрезмерного опыта или высокого образования, практически не изменилось по сравнению с прошлым годом.

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