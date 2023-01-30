Двухэтажный поезд запустят из Самары на Урал 23 февраля 2023 года

Самарцы смогут отправиться в четырехдневное путешествие на февральские праздники / Фото: kbsh.rzd.ru

Жители Самары смогут интересно и полезно провести февральские праздники — отправиться в четырехдневное путешествие на двухэтажном поезде. В рамках проекта «Яркие выходные на Урале» можно будет посетить Уфу и Екатеринбург. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Сначала поезд доставит пассажиров в столицу Башкирии. Там они смогут познакомиться с самыми яркими страницами истории города, посетить национальный музей республики, увидеть выступления лучников и кураистов (музыкантов), а также попробовать традиционные башкирские блюда.

Следующая остановка — Екатеринбург, где будут представлены на выбор две программы. Первая включает путешествие на ретропоезде «Уральский экспресс», в рамках которого пассажиров ждут завтрак в атмосферном кафе и фотосессия в специальном купе. Далее — вечерняя экскурсия по Екатеринбургу с посещением популярных достопримечательностей.

Вторая программа подразумевает посещение монастырского комплекса на Ганиной Яме, музейного комплекса военной и гражданской техники, экспозиции камней и минералов в галерее «Главный проспект».

Двухэтажный поезд отправится из Самары в Уфу и Екатеринбург 23 февраля 2023 года. В его составе будут вагон-ресторан, вагоны-купе и СВ, оборудованные системами кондиционирования, розетками и экологически чистыми туалетами. Подробнее узнать о туре можно на сайте ОАО «РЖД».

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