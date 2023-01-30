В Самарской области пьяный водитель, виновный в смертельной аварии, окажется в колонии

Мужчину признали виновным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области пьяный водитель окажется в колонии. Мужчина виновен в смертельной аварии.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло два года назад. Пьяный водитель отечественной легковушки ехал по улице Жуковского, превысив скорость. Подозреваемый сбил двух пешеходов. Потерпевших доставили в медучреждение, где от полученных травм скончался 44-летний мужчина. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия.

Автолюбителя отстранили от управления транспортом. Его признали виновным и приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима

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