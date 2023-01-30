Умершего 10 лет назад главу Волжского социального банка Кучканова будут судить в Самаре

Наследники Валерия Кучканова надеются на его посмертную реабилитацию
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Ленинском районном суде Самары стартовал необычный судебный процесс. Служители Фемиды рассматривают уголовное дело о двух эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупном размере (2 млрд рублей). Обвиняемым проходит бывший глава рухнувшего Волжского социального банка (ВСБ) Валерий Кучканов. Вот только он умер 10 лет назад.
Напомним, 40-летний Валерий Кучканов погиб в ноябре 2013 года. По версии следствия мужчина покончил с собой, хотя никакой предсмертной записки он не оставил. Его гибель связывают с крахом ВСБ, вызванным банковским кризисом осени 2013-го.
ЦБ РФ отозвал у организации лицензию в декабре того же года. В дальнейшем выяснилось, что руководители банка были нечисты на руку — проверка выявила многочисленные факты выдачи фиктивных кредитов и другие нарушения. Сейчас организация находится в стадии банкротства. Кредиторам из реестра удалось вернуть только четверть своих денег.
Наследники умершего банкира, которого обвинили в крупном мошенничестве, не дали закрыть уголовное дело. Как пишет OBOZ.INFO, родственники Валерия Кучканова надеются на его посмертную реабилитацию. Однако не исключено, что того все же признают виновными и уже им придется покрывать гражданские иски о возмещении ущерба.
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