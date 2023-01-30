В Самаре из-за серьезного ДТП на улице Вольской пострадала женщина

Водитель не смог совершить манерв. Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В Самаре зафиксировали серьезное ДТП на улице Вольской днем, 29 января 2023 года. Из-за столкновения пострадала женщина-пассажир.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, в Промышленном районе автолюбитель двигался на отечественной легковушке «ВАЗ 2112» по улице Вольской. Водитель не уступил дорогу встречному автомобилю «Lada ХRAY» под управлением 45-летнего водителя. Из-за неудавшегося маневра произошло столкновение.
С места происшествия госпитализировали 40-летнюю женщину-пассажира. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.
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