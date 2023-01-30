В Самарской области на ремонт и строительство дорог направят 9,7 млрд рублей

К работам приступят в апреле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют направить 9,7 млрд рублей на строительство и ремонт автомобильных дорог. К работам приступят уже в этом году.

По сообщению пресс-службы правительства региона, в настоящее время заключили порядка 95% контрактов. Подрядчики должны приступить к ремонтным и строительным работам в апреле 2023 года. Специалисты намерены ввести в эксплуатацию 86 дорог, протяженность которых превысит 260 километров. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

Департамент городского хозяйства и экологии Самары опубликовал план работ в текущем году. Полный список ремонтируемых участков можно найти на официальном сайте.

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