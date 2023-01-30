Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 января 2023 9:30

В Самарской области задержали 65 пьяных водителей в период рейдов

Инспекторы подвели итоги направленных мероприятий
Алена ПРОВКИНА
В регионе прошли направленные рейды

В регионе прошли направленные рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды с 27 по 29 января 2023 года. Специалисты выявили более 2000 различных нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в период рейдов оштрафовали 65 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники полиции задержали 10 водителей без прав. За незаконную тонировку к ответственности привлекли 126 автолюбителей.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили пешеходам, переходящим дорогу в неустановленном месте. Отмечают, более 300 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.