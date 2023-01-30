В Самарской области задержали 65 пьяных водителей в период рейдов

В регионе прошли направленные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудники госавтоинспекции провели направленные рейды с 27 по 29 января 2023 года. Специалисты выявили более 2000 различных нарушений.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в период рейдов оштрафовали 65 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также сотрудники полиции задержали 10 водителей без прав. За незаконную тонировку к ответственности привлекли 126 автолюбителей.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделили пешеходам, переходящим дорогу в неустановленном месте. Отмечают, более 300 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

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