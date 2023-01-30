В Самарской области форсируют работу по решению проблем обманутых дольщиков

Виктор Кудряшов посетил стройплощадки четырех долевок / Фото: Андрей Савельев

Первый вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов посетил проблемные долевки, которые планируется достроить в 2023 году. Он осмотрел объекты и проверил ход работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, Виктор Кудряшов побывал на стройплощадке 16-этажного 5-секционного ЖК на 18 км Московского шоссе. Первый этап строительства был завершен в 2022 году, готовность второго сейчас составляет 42%. Также первый вице-губернатор осмотрел 16-этажный 3-секционный ЖК на улице Георгия Димитрова, 74а. Работы там выполнены на 65%.

Еще одна площадка, которую посетил Виктор Кудряшов, — 6-секционный дом переменной этажности (16-19) в районе улицы Черемшанской. Строительная готовность здания сейчас составляет 42%. Последний объект — 22-этажный ЖК на пересечении улиц Вилоновской и Садовой, который начали строить еще в 2003 году. Работы там возобновили в конце 2022-го. Все дома достраивает Самарский региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

Напомним, в 2022 году в Самарской области исключили из реестра проблемных 31 дом. Были восстановлены права 1564 человек. Это больше, чем в 2021-м, когда статуса проблемных лишились 14 объектов и были восстановлены права 1006 человек. Власти региона планируют решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года.

— С сентября 2017 года в Самарской области были восстановлены права более 6000 семей дольщиков, из реестра проблемных исключены 80 домов. У нас осталось еще 11 объектов, четыре из которых активно достраиваются, — отметил Виктор Кудряшов.

В бюджете Самарской области на решение проблем обманутых дольщиков предусмотрено более 1,6 млрд рублей на 2023-й. В прошлом году сумма была немного меньше — 1,4 млрд рублей.

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