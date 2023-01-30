Самарские школьники смогут посетить уроки по финансовой грамотности

Дети смогут принять участие в сессии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области школьники смогут посетить весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности. Ребята смогут узнать, как стать успешными бизнесменами.

По информации Банка России, уроки пройдут в формате «Один лектор – много участников». Школьники смогут подключиться целой группой и задать вопросы по теме во время прямого эфира. Старшеклассники смогут узнать, зачем нужна страховка, как управлять доходами и расходами, а также как не стать жертвой киберошенников. В расписании есть 23 актуальных тем.

Занятия пройдут в формате вебинаров. Сессия будет длиться до 21 апреля. Вся подробная информация указана на официальном сайте.

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