В Самаре владелец дорогостоящего автомобиля задолжал 170 тысяч рублей

Нарушителю необходимо погасить задолженность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре владелец дорогостоящей иномарки задолжал за штрафы 170 тысяч рублей. Мужчина множество раз нарушал правила дорожного движения.

По информации ГУФССП России по Самарской области, ранее мужчину предупреждали о задолженности, однако должник игнорировал требования сотрудников службы. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и арестовали автомобиль «Mercedes-Benz».

Владельца иномарки вновь задержали за нарушение ПДД и составили акт описи и ареста. Мужчине предстоит выплатить долг, иначе автомобиль направят на реализацию.

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