Самарцы стали чаще конфликтовать на работе, по сравнению с доковидными временами

Мужчины чаще женщин ссорятся и с коллегами, и с начальством. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно данным сервиса SuperJob, жители Самары стали чаще конфликтовать на работе. По сравнению с доковидными временами, увеличилось число ссор с коллегами и с начальством.

Всего 40% самарцев ругались на рабочем месте, каждый четвертый считает инициатором последней ссоры коллег, 10% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя. Поводом служили рабочие дела, личная жизнь, вопросы организации офисного пространства, политические взгляды и др.

Каждый второй отмечает, что никогда не конфликтовал с коллегами. Конфликты с руководством случались у 38% работающих самарцев. Мужчины чаще женщин ссорятся и с коллегами, и с начальством. Инициаторами ссор признают себя чаще опрошенные с доходом более 80 тысяч рублей, а руководителя или коллег винят больше самарцы с зарплатой до 50 тысяч рублей.

По сравнению с 2019 годом, как уверяет сервис, вдвое увеличилось число ссорившихся с коллегами и с начальством. Обстановка в коллективах начала накаляться еще в период пандемии. А вот руководители стали конфликтовать со своими подчиненными реже.

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