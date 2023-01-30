В Самаре перекладывают канализационную трубу в историческом центре города

Работы завершат к середине февраля. Фото: "РКС Самара"

В Самаре специалисты ресурсоснабжающей компании приступили к обновлению трубы водоотведения в исторической части города. Работы ведут от улицы Некрасовской до площади Революции.

По информации «РКС-Самара», прежняя труба исчерпала свой ресурс, вместо нее укладывают новую, длиной 170 метров. Работники сразу строят восемь колодцев. В старом городе все еще встречаются коммуникации, которые были уложены не по строительным нормам. Перекладку проводят бестраншейным способом.

Отмечают, что трубы будут заводит через котлованы. Пока общественный транспорт пустили по скорректированному маршруту. Перекладку завершат к середине февраля.

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