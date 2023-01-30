В школах может появиться новый учебник истории с разделом про СВО

Появление нового учебника анонсировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В российских школах может появиться новый учебник по истории. В него добавят раздел, посвященный специальной военной операции. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, это будет учебник для старших классов. Его создание планируют завершить в марте 2023 года, пишет ФАН. Чиновник выразил надежду, что издание появится в школах страны уже с нового учебного года.
Сергей Кравцов отметил, что в разрабатываемом учебнике планируется подробно изложить причины, цели и задачи СВО. Насколько известно, рабочую группу по его созданию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.
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