Стало известно, какие дороги отремонтируют в Самаре в 2023 году

Ряд городских дорог обновят в рамках нацпроекта БКД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, какие дороги отремонтируют по нацпроекту БКД в Самаре в 2023 году. В списке — 41 участок. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Перечень дорог, подлежащих ремонту в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», включает в себя более 40 объектов. Среди них: участки улиц Алма-Атинской, Революционной, Авроры, Уральской и других, — отметили в мэрии Самары.

Самые большие участки, которые планируют привести в порядок в Самаре, — ул. Чекистов от Магистральной до дома № 2а к1 по ул. Чекистов (3,2 км), ул. Авроры от Московского шоссе до Аэродромной (2,7 км) и Южный проезд от Советской Армии до дома № 22 по Южному проезду (2,47 км). С полным списком дорог, которые отремонтируют в этом году, можно ознакомиться на сайте департамента городского хозяйства и экологии.

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