В Самарской область легковой автомобиль чуть не ушел под воду 30 января 2023 года

Автомобиль чуть не ушел под воду. Фото: ПСС

В городе Тольятти Самарской области легковой автомобиль оказался в промоине. Машина чуть не ушла под воду.

По информации поисково-спасательного отряда, спасатели смогли забрать водителя со льда. Вызов поступил ранним утром в понедельник, 30 января 2023 года, в 08:10. Легковой автомобиль провалился под лед в реку Волгу около Яблоневого оврага. Мужчину удалось спасти, его доставили до станции, к счастью, медицинская помощь не потребовалась.

Специалисты не рекомендуют выходить на лед. Толщина прочного льда для одиночного перехода должна быть более 7 сантиметров, для группы – 10 сантиметров, для автомобиля – 40 сантиметров.

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