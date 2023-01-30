Экс-руководитель самарского Ростехнадзора Юрий Зольников получил шанс на УДО

Облсуд отменил решение предыдущей инстанции об отказе в УДО Юрию Зольникову Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд вынес новое решение по делу бывшего руководителя регуправления Ростехнадзора и организатора ОПГ «Штаб» Юрия Зольникова. Он отменил постановление предыдущей инстанции, дав шанс осужденному выйти по УДО.

Как установили следователи, Юрий Зольников создал банду в 1999 году — во время работы в Ростехнадзоре. Он возглавил ее вместе с сыном Алексеем, который считался теневым директором «ООО «НПФ «Промэкспертиза» и директором самарского филиала ОАО «Оргэнергонефть» Игорем Власовым. Также в группировку вошли еще пять человек.

Целью «Штаба» был захват рынка промышленной экспертизы Самарской области. Чтобы установить свою монополию, члены банды не гнушались убийствами. К примеру, они убили директора ООО «СамараКонтрольСервис» Владимира Хохлова и покушались на жизнь Игоря Кузнеца, которого должны были перевести в областной Ростехнадзор.

В 2009 году суд вынес участникам банды приговор. Юрию Зольникову (на тот момент ему было 59 лет) назначили 19 лет колонии строгого режима, его сыну — 21 год, еще пяти членам преступного сообщества — от 8 до 22 лет. В дальнейшем Верховный суд РФ смягчил приговор. Зольниковым уменьшили срок — до 16 и 17 лет соответственно.

Участники «Штаба» неоднократно пытались выйти по УДО, но каждый раз получали отказы. Однако недавно на сайте Самарского областного суда появилась информация, что решение Новокуйбышевского горсуда об отказе Юрию Зольникову в УДО было отменено. Как пишет Волга Ньюс, аналогичную жалобу подал и его сын. Дата рассмотрения пока не назначена.

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