В Самарской области за кражу велосипеда мужчина отправится в колонию

Как выяснилось, он продал похищенный велосипед случайному прохожему. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске кража велосипеда стала причиной лишения свободы ранее осужденного за имущественные преступления мужчины. Его взяли под стражу в зале суда.

— Из подъезда дома по проспекте Победы был похищен велосипед стоимостью 15 тысяч рублей. Один из жителей дома видел вора и описал его внешность, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники узнали в нем ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 40-летнего мужчину и задержали его. Как выяснилось, он продал похищенный велосипед случайному прохожему за 4 тысячи рублей и потратил деньги на продукты и алкоголь.

По данным полицейских, местный житель был осужден за кражу сотового телефона и денежных средств с банковской карты. Тогда суд назначил ему лишение свободы условно на два года с испытательным сроком.

Теперь, учитывая неотбытую часть наказания, суд приговорил мужчину к лишению свободы на 2 года 2 месяца в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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