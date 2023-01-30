Более 1,6 млрд рублей направят на решение проблем обманутых дольщиков в Самарской области в 2023

Сейчас в регионе активно строят четыре дома обманутых дольщиков / Фото: Андрей Савельев

В Самарской области направят более 1,6 млрд рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Эту сумму заложили в бюджете региона на 2023 год. Для сравнения: в 2022-м объем финансирования по этому направлению составил 1,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства губернии.

Напомним, власти региона планируют полностью решить проблему обманутых дольщиков до конца 2023 года. Из реестра проблемных осталось исключить еще 11 домов. Четыре из них достроят, по остальным — выплатят денежные компенсации.

Планируется завершить строительство второго этапа ЖК на 18 км Московского шоссе (готовность сейчас составляет 42%), ЖК на улице Георгия Димитрова, 74а (65%), дома на улице Черемшанской (42%) и одного из самых старых долгостроев на пересечении улиц Садовой и Вилоновской. Заказчиком работ везде выступает Самарский областной фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства.

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