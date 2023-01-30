Пять человек погибло в техногенных пожарах в Самарской области с 27 по 30 января 2023

Девять раз подразделения привлекались на пожары повышенного уровня сложности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 27 по 30 января 2023 года в Самарской области произошло 37 техногенных пожаров. Из них 27 были в городских округах, а 10 – в муниципальных районах.

— В жилом секторе зарегистрировано 17 пожаров. Девять раз подразделения привлекались на пожары повышенного уровня сложности. Двух человек удалось спасти, а пять, к сожалению, погибло, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Одно из возгораний произошло 27 января в 06:38 на ул. Кондурчинской с. Красный Яр. Частный дом и надворные постройки на площади 150 кв. м тушили 19 человек и 8 единиц техники. В ходе ликвидации обнаружили погибшего 76-летнего мужчину. Предварительной причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

Погибшую 61-летнюю женщину нашли на месте пожара в п. Зубчаниновка. Там 28 января в 01:58 на ул. Курской горел частный дом на площади 50 кв. м. Для тушения привлекались 28 человек и 7 единиц техники. Предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

Еще три пожара, на которых погибли люди, произошли в Кошкинском, Ставропольском районах и в Самаре. Наиболее вероятные причины двух из них: пригорание пищи и неосторожное обращение с огнем. А причину третьего пожара устанавливают.

А 28 января пожарные спасли 41-летнего мужчину. На улице Новопромышленной в Центральном районе Тольятти происходило тление матраца в квартире жилого дома. С огнем справились оперативно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.