В Самаре возложили цветы к Вечному огню и памятнику в день снятия блокады Ленинграда

Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. Фото: администрация Самары

В Самаре в честь 79-летия с момента полного снятия блокады Ленинграда возложили цветы к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» в парке Победы.

На церемонии присутствовала глава Самары Елена Лапушкина, которая отметила, что в истории нет трагедии, сравнимой с теми испытаниями, через которые прошли жители и защитники города.

Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям, отстаивавшим северную столицу во время Великой Отечественной войны, пришли также представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», студенты, волонтеры и жители Самары.

На церемонии присутствовало «Самарское знамя» – символ силы духа и чести самарцев. Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. В завершении церемонии глава города возложила цветы и к памятникам Героев Советского Союза.

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