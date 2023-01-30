Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 15:58

В Самаре возложили цветы к Вечному огню и памятнику в день снятия блокады Ленинграда

Церемония памяти состоялась в парке Победы 27 января
Ирина СИНЕГУБОВА
Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания.

Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания.

Фото: администрация Самары

В Самаре в честь 79-летия с момента полного снятия блокады Ленинграда возложили цветы к Вечному огню и памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» в парке Победы.

На церемонии присутствовала глава Самары Елена Лапушкина, которая отметила, что в истории нет трагедии, сравнимой с теми испытаниями, через которые прошли жители и защитники города.

Отдать дань памяти погибшим и воздать почести живым героям, отстаивавшим северную столицу во время Великой Отечественной войны, пришли также представители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», студенты, волонтеры и жители Самары.

На церемонии присутствовало «Самарское знамя» – символ силы духа и чести самарцев. Память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда почтили минутой молчания. В завершении церемонии глава города возложила цветы и к памятникам Героев Советского Союза.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.