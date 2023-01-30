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НовостиОбщество30 января 2023 16:23

Прокуратура Куйбышевского района Самары выявила нарушения в очистке дворов от наледи и снега

Уборка была организована несвоевременно
Ирина СИНЕГУБОВА
Также специалисты не обрабатывали прилегающую территорию противогололедными реагентами.

Также специалисты не обрабатывали прилегающую территорию противогололедными реагентами.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокурорская проверка выявила нарушения, которые были допущены при очистке дворов от наледи и снега в Куйбышевском районе Самары. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

Так, по улицам Пугачевский тракт, 21, Егорова, 28 (ООО УК «Элитный район»), Бакинской, 30 (ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»), Белорусской, 20 (ТСЖ «МАЯК») уборка наледи и снега была организована несвоевременно, как и обработка прилегающей территории противогололедными реагентами.

Прокурор района внес руководителям управляющих компаний и председателю ТСЖ «МАЯК» представления и потребовал устранить нарушения. После этого соответствующая работа по отчистке территории была проведена.

Помимо этого, в отношении юридических лиц и их директоров возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены для рассмотрения в административную комиссию администрации Куйбышевского района Самары.

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