Гражданин Узбекистана оборудовал около 100 закладок с наркотиками в Самаре

Часть героина он хранил при себе с целью дальнейшего сбыта.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Кировского района Самары обвиняет 25-летнего гражданина Республики Узбекистан в покушении на сбыт и сбыт наркотиков в крупном и значительном размерах.
— В августе 2022 года в течение 10 дней мужчина в мессенджере договорился о приобретении героина, который забрал из тайника-«закладки». Масса наркотического средства составила 509 грамм, — сообщили в прокуратуре Самарской области.
Часть героина он разместил в не менее 98 тайниках на территории Кировского района Самары, а остальное хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина на месте преступления.
В настоящий момент по результатам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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