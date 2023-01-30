Сбер улучшит «Ипотеку для IT»

Купить квартиру специалистам ИТ-сферы станет проще. Фото: https://ru.freepik.com/author/freepik.

Сбер улучшит условия льготной государственной программы «Ипотека для IT» в соответствии с решением Правительства РФ. Банк смягчает требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Для городов-миллионников (кроме Москвы) она снижена со 150 тысяч рублей до 120 тысяч рублей, для остальных городов — со 100 тысяч до 70 тысяч (для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тысяч рублей).

Предельный возраст клиента повышен с 45 до 50 лет. Чтобы сохранить льготную ставку, работать в IT-компании заемщик теперь обязан не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. Более того, при увольнении сотрудник может спокойно искать новую работу в аккредитованной IT-компании 6 месяцев, а не 3, как раньше: в этот период ставка не вырастет. Вдвое увеличилось количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, — со 10 тыс. до 20 тыс. Наконец, теперь «Ипотеку для IT» в банке смогут получить молодые специалисты с 18 лет (раньше — с 22 лет).

Кредитование по новым условиям будет доступно после вступления в силу соответствующего постановления Правительства РФ.

- IT-ипотека — один из самых новых продуктов с господдержкой. Но уже с мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тысяч таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Обновленные условия, утвержденные Правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году, - сообщил первый заместитель Председателя Правления банка Кирилл Царев.

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке — по-прежнему 15% стоимости жилья, максимальная сумма кредита — 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек, 9 млн рублей для остальных регионов.