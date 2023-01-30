Прямой эфир с Екатериной Колотовкиной по поводу помощи самарским военным пройдет 31 января

Екатерина Колотовкина является региональным представителем Комитета семей воинов Отечества. Фото: правительство Самарской области

Во вторник, 31 января, в 12:00 состоится прямой эфир на тему помощи военнослужащим с директором по развитию фонда «Звезда и Лира» Екатериной Колотовкиной.

Во время трансляции будет обсуждаться сбор гуманитарной помощи, проект «Жены Героев», мобильные классы для военнослужащих и другое. Также речь пойдет о неравнодушии и помощи российским военным.

Посмотреть эфир могут все желающие в сообществе правительства Самарской области во Вконтакте. Напомним, Екатерина Колотовкина является региональным представителем Комитета семей воинов Отечества. За помощь военным она получила благодарственное письмо из рук Дмитрия Медведева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Полторы недели не знаешь – жив ли»: Екатерина Колотовкина откровенно рассказала о доле жены генерала

Екатерина Колотовкина рассказала о случайности, благодаря которой появился масштабный фотопроект «Жены героев» (подробности)

Появилось видео речи жены генерала на траурном митинге в Самаре 3 января 2023 года

Екатерина Колотовкина выступила на памятном мероприятии (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.