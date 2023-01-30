В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра в ночь на 31 января

Особенно аккуратными жителям региона стоит быть на дорогах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 31 января в Самарской области объявлен желтый уровень опасности. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— В ближайшие 1-3 часа местами в регионе ожидается усиление южного ветра, порывы которого достигнут 15-17 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Такая ситуация, по словам специалистов, сохранится до конца ночи и днем 31 января. Спасатели напомнили жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасного. Особенно аккуратными стоит быть на дорогах.

Во время сильного ветра рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

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