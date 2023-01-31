В Самарской области москвичка хотела распространить полкило героина

Исследования показали, что найденное вещество является героином в крупном размере. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани полицейские задержали 28-летнюю жительницу Московской области, которая собиралась распространять на территории города наркотические средства в крупном размере.

— У нее обнаружили и изъяли шесть полимерных пакетиков с веществом массой 87,720 грамм. А на съемной квартире был найден тряпичный мешок белого цвета с веществом массой 393,72 грамма, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Исследования показали, что найденное вещество является героином в крупном размере. Девушка приобрела его через интернет и хранила с целью дальнейшего сбыта, путем организации «закладок».

По данным полицейский, ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранца. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Полицейские выявляют канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.

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