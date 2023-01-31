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НовостиОбщество31 января 2023 4:19

В Самарской области планируется закупка скоростных «Метеоров» в 2023 году

Власти выделят субсидии речным перевозчикам
Валентина ПОЛИКАРПОВА
«Метеоры» планируется запустить из Самары до Казани.

«Метеоры» планируется запустить из Самары до Казани.

Власти Самарской области планируют закупку скоростного водного транспорта. Информация отражена в проекте программы развития транспортной системы региона.

Согласно документации, регион обзаведется судами на подводных крыльях «Метеор-120Р». Областной бюджет будет выделять субсидии речным перевозчикам на оплату лизинговых платежей. Ее размер составит 77 млн. рублей.

Ранее стало известно, что «Метеоры» планируется запустить по маршруту Самара – Ульяновск – Казань. Для этих целей планировалось закупить три скоростных судна. Была названа и предварительная цена за поездку – от 800 до 1500 тысяч рублей.

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