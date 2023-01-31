В Самарской области планируется закупка скоростных «Метеоров» в 2023 году

«Метеоры» планируется запустить из Самары до Казани.

Власти Самарской области планируют закупку скоростного водного транспорта. Информация отражена в проекте программы развития транспортной системы региона.

Согласно документации, регион обзаведется судами на подводных крыльях «Метеор-120Р». Областной бюджет будет выделять субсидии речным перевозчикам на оплату лизинговых платежей. Ее размер составит 77 млн. рублей.

Ранее стало известно, что «Метеоры» планируется запустить по маршруту Самара – Ульяновск – Казань. Для этих целей планировалось закупить три скоростных судна. Была названа и предварительная цена за поездку – от 800 до 1500 тысяч рублей.

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