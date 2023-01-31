Новый зал единоборств для юных спортсменов открыли в Самаре

На данный момент в регионе более 3 тысяч жителей занимаются самбо. Фото: самарское отделение "Единой России"

В Самаре в спорткомплексе ЦСКА ВВС открылись борцовский зал и секции борьбы при поддержке проекта «Единой России» под названием «Za самбо».

Так, в клубе начали работать секции самбо и греко-римской борьбы, для этого сделали специализированное покрытие. С 1 февраля в секции будут набирать детей.

Проект предусматривает появление секций борьбы в школах и спортзалах. Главной целью организаторы видят охватить центральную часть города, забрать ребят с улиц и привести в спортивный зал. На данный момент в регионе более 3 тысяч жителей занимаются самбо.

В 2023 году в рамках проекта к этому виду спорта планируется приобщить 1300 детей из общеобразовательных школ Самарской области. Секции самбо должны также появиться на базе спортклубов единоборств и физкультурно-оздоровительных комплексов.

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