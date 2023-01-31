В Самаре женщины признались, что хотели бы работать в мужском коллективе

Самарчанки уверены, что такой коллектив позволит избежать различных сплетен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары признались, что хотели бы работать исключительно с коллегами противоположного пола. Большинство из них – женщины. Об этом стало известно по результатам опроса, который провели специалисты сервиса SuperJob.

– Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая жительница Самары (25%). По мнению опрошенных, в такой команде было бы меньше сплетен и излишних эмоций, – рассказали в пресс-службе SuperJob.

Однако большинство самарчанок не поддерживают такую идею. 57% жительниц заявили, что мужской коллектив вызывал бы у них психологический дискомфорт. С ними согласны и 67% мужчин: они отказываются работать исключительно с женщинами.

В ходе опроса жители Самары пришли к выводу, что лучший вариант – смешанный коллектив.

– Когда в команде есть женщины, отношения становятся более человеческими, меньше мата. Женщины делают обстановку более цивилизованной, – приводит комментарии самарцев SuperJob.

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