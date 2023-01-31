Фавориты и любимчики есть у начальников большинства жителей Самарской области

А 28% даже хотели бы сменить работу из-за особого отношения начальства к некоторым сотрудникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Исследовательский центр Зарплаты.ру выяснил, что у большинства жителей Самарской области начальство относится к подчиненным неодинаково и не скрывает этого. Так, 64% самарцев признались, что у их руководителей на работе есть фавориты и любимчики.

Согласно опросу, особое отношение начальства к любимчикам выражается в том, что к мнению фаворитов чаще прислушиваются (72%), общение более мягкое и уважительное (66%), за проступки и невыполнение обязанностей наказывают мягче или не наказывает совсем (35%).

Также часто руководители позволяют любимым подчиненным придерживаться более гибкого графика, приходить и уходить с работы произвольно (34%), отдают фаворитам лучшие заказы и клиентов (15%). 70% опрошенных убеждены, что фавориты быстрее продвигаются по карьерной лестнице, а 34% – что любимчики получают денежные премии чаще других.

Большая часть самарцев считают, что фаворитизм ухудшает отношения в коллективе, портит общую атмосферу и лишает команду мотивации (67%), а 28% даже хотели бы сменить работу из-за этого.

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