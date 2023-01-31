В Самарской области молодая экс-сожительница оставила пенсионера без денег

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пенсионер остался без денег из-за бывшей сожительницы. Женщина взяла его банковскую карту и сняла со счета крупную сумму. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Эта история произошла в Жигулевске. К 72-летнему местному жителю пришла его 41-летняя экс-сожительница. Женщина предложила купить у нее обогреватель. Мужчина согласился. Он отдал свою карту и назвал пин-код, при этом отметив, что она может снять определенную сумму. Однако со счета пропало 10 тысяч рублей. Пострадавший обратился в полицию.

После задержания выяснилось, что 41-летняя злоумышленница ранее была судима, сейчас не работает. Она призналась, что увидела на карте 10 тысяч рублей и решила их потратить.

В отношении жительницы Жигулевска возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Расследование продолжается.

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