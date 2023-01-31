Мужчина на почве ревности повредил глаза своей возлюбленной в Самарской области

Местная жительница вернулась пьяная домой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 24-летний местный житель из-за ревности распылил перцовый газовый баллончик в лицо своей гражданской жены.

— В травмпункт лечебного учреждения после бытового конфликта обратилась 41-летняя женщина. Она сама вызвала скорую помощь, которая доставила ее, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, местная жительница вернулась пьяная домой, где проживала вместе с гражданским мужем. Между ними на почве ревности возник конфликт, в ходе которого мужчина распылил в лицо женщины содержимое перцового газового баллончика и выставил ее на лестничную площадку.

Парень свою вину признал и пояснил, что не смог совладать с эмоциями. Судебно-медицинская экспертиза показала, что здоровью сожительнице причинен легкий вред. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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