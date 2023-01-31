Концерт к юбилею первой скрипки оркестра Шостакович Опера Балет пройдет 31 января

Татьяна Казакова является лауреатом международных конкурсов. Фото: минкульт Самарской области

Уже сегодня, 31 января, в 18:00 в самарском театре оперы и балета состоится концерт, посвященный 25-летию творческой деятельности первой скрипки оркестра Шостакович Опера Балет Татьяны Казаковой.

— На сцене выступит камерный оркестр театра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова и ансамбль «Астория», — рассказали в минкульте Самарской области.

Татьяна Казакова является лауреатом международных конкурсов, обладательницей «Самарской театральной музы», лауреатом губернской премии в области культуры и искусства. Исполнительница играет на уникальной немецкой скрипке второй половины XVIII века работы Габриэля Давида Бухштеттера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.