Жительнице Самарской области за неоплату штрафа назначили обязательные работы

Суд назначил жительнице Похвистнево наказание в виде обязательных работ на 20 часов. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области жительница Похвистнево не оплатила штраф за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Теперь суд назначил ей обязательные работы.

— Женщина была остановлена на одной из городских улиц. Так как она отказалась проходить медосвидетельствование, суд обязал ее выплатить 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Судебные приставы предупредили должницу, если она не оплатит штраф, к ней применят меры принудительного взыскания. Женщина задолженность так и не погасила. В результате суд назначил жительнице Похвистнево наказание в виде обязательных работ на 20 часов.

Теперь должница должна будет не только оплатить административный штраф, но и провести время за общественно полезными работами.

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