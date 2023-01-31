Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 января 2023 6:58

АВТОВАЗ начал выпускать автомобили Lada только в трех цветах

Пока с конвейера сходят лишь белые, черные и темно-зеленые машины
Анастасия ФИЛАТОВА
Авто в новых цветах появятся не ранее марта 2023 года

Авто в новых цветах появятся не ранее марта 2023 года

Фото: АвтоВАЗ

АВТОВАЗ начал выпускать Lada только в трех цветах: в белом, черном и черно-зеленом. Это связано с дефицитом краски. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя автоконцерна.

По предварительным данным, АВТОВАЗ с ноября 2022-го красит Lada Granta только в черный и белый цвета, а Niva Legend и Travel — в темно-зеленый. Раньше цветовая палитра была шире – 6-8 цветов. Проблемы с лакокрасочными материалами могли возникнуть из-за немецких компаний Basf и Henkel, которые в прошлом году объявили об уходе из России.

В настоящее время АВТОВАЗ занимается решением этого вопроса. По словам представителей дилерских центров, автомобили других цветов будут доступны не ранее марта 2023 года. В АВТОВАЗе пообещали, что дефицит краски никак не повлияет на запланированные объемы производства.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.