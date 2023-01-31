Volkswagen и Toyota столкнулись на улице Свободы в Самаре 30 января 2023 года

В результате происшествия пострадал один человек Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в понедельник, 30 января 2023 года, в Самаре. В Промышленном районе столкнулись две иномарки, пострадал один человек.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, авария случилась в 7:50 на улице Свободы. 39-летняя водитель Volkswagen ехала со стороны улицы Калинина в направлении улицы Александра Матросова. Напротив дома №88 она не выдержала дистанцию и въехала в Toyota Rav 4, за рулем которой была 52-летняя женщина.

В результате происшествия пострадал один человек – водитель Volkswagen. Женщину доставили в больницу с места ДТП. Медработники назначили ей амбулаторное лечение.

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