Сбер назвали лучшим работодателем России

Удовлетворенность работой зависит от многих факторов. Фото: https://ru.freepik.com/author/garetsvisual.

Банк был признан лучшим работодателем России по версии HeadHunter. В 2022 году в исследовании участвовало две тысячи компаний. Свои голоса отдало 78,4 тысяч соискателей, а на платформе HeadHunter опрос Employee Net Promoter Score (eNPS) прошло 249 тысяч человек. Банк набрал 125,7 балла — это наибольший результат среди крупнейших компаний страны. Итоговый балл каждой компании складывается из внешней оценки кандидатов (40%), внутренней оценки eNPS (40%) и HR-анкетирования (20%).

Как отмечается в пресс-релизе компании, вызовы, стоящие перед банком в 2022 году, потребовали от всех членов команды огромной вовлеченности и отдачи. Для HR в этот период важным было поддержать своих сотрудников и сохранить команду. Чтобы сохранить ключевых сотрудников, банк развивает систему преемственности. Программа долгосрочного вознаграждения (LTI) помогла банку замотивировать больше тысячи ключевых сотрудников.

В банке действует инновационная HR-платформа «Пульс». Это полностью отечественное программное решение, в котором есть все кадровые сервисы, HR-аналитика, опросы, внутренние коммуникации и многое другое. 115 тысяч сотрудников пользуются им каждый день. Другая важная составляющая корпоративной культуры банка — помощь другим людям, участие в социальных и благотворительных проектах. В 2022 году число волонтеров среди сотрудников банка выросло на 30% и достигло 20 тысяч человек.

- Сбер — это место, где люди имеют значение. Каждый человек для нас важен и ценен. Я благодарю всю нашу большую команду за вклад в этот успех бренда, — отметила старший вице-президент, руководитель HR банка Наталья Дудина.