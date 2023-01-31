Один человек пострадал при столкновении Datsun и Skoda в Самаре

Авария произошла на улице Потапова Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в понедельник, 30 января 2023 года, в Самаре произошла авария, я в результате которой пострадал человек. Легковые автомобили столкнулись в Октябрьском районе. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Согласно материалам ГИБДД, все случилось в 10:50 на улице Потапова. 60-летний водитель Datsun ехал в сторону дублера Ново-Садовой. Напротив дома № 243А он не уступил дорогу Skoda, за рулем которой был 66-летний мужчина. Автомобили столкнулись, пострадал пассажир.

– 23-летняя женщина-пассажир автомобиля Skoda была госпитализирована с места происшествия, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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