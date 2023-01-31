Почти 500 км автодорог обновили по нацпроекту в Самарской области за 2022 год

Особое внимание специалисты уделили участкам, которые ведут к социально значимым объектам. Фото: минтранс Самарской области

В Самарской области по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году ввели в эксплуатацию 117 объектов протяженностью 493,85 км. На это было направлено более 14 миллиардов рублей.

— Уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог довели до 45,8% при плановом в 41,53%, дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации до 77,3 % при плановом в 75%, — сообщили в минтрансе региона.

Особое внимание специалисты уделили участкам, которые ведут к социально значимым объектам и сельским поселениям. В 2022 году в региону к нормативу привели 15 участков дорог протяженностью более 162 км, где проходят школьные маршруты.

Также обновили 27 мостов и путепроводов. На 85% объектах при плановых 20% применили новые наилучшие материалы и технологии. А на 31 км трассы Самара – Бугуруслан установили еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля.

Напомним, в Самарской области сформировали пятилетнюю программу дорожных работ на период 2023-2027 года и запланировали показатели достижения нормативного состояния дорог.

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