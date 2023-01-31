Горожан приглашают на первую международную выставку «Самарская книжная ярмарка» 9-12 февраля

Четырехдневная выставка пройдет на площадке центра "Экспо-Волга"

В феврале 2023 года жителей Самары ждет масштабное литературное событие. В областной столице пройдет первая международная специализированная выставка «Самарская книжная ярмарка». Местом ее проведения станет выставочный центр «Экспо-Волга» (ул. Мичурина, 23а).

Выставка продлится четыре дня – с 9 по 12 февраля 2023 года. На ней будет представлены литература ведущих издательств Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Казани, Саратова, Самары; издания вузов и учреждений допобразования; экспонаты музеев; экспозиции ведущих библиотек столицы 63 региона.

К примеру, гостем мероприятия станет журналист, путешественник, член Русского географического общества и Российского союза писателей Евгений Сазонов. Он презентует свою книгу «Первопроходцы Дальнего Востока. Настоящие русские герои: от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, Ивана Ефремова и Григория Федосеева», которую выпустил ИД «Комсомольская правда».

В ходе ярмарки самарцы смогут приобрести литературу по издательским ценам. Также в программе: театрализованные сцены из произведений литературы, литературный квиз и квест.

Подробнее узнать об участниках выставки и ознакомиться с ее программой можно в официальной группе проекта в ВК, а приобрести билеты – на сайте.

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