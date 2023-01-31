Власти Тольятти начали закупку квартир для детей-сирот

Дети-сироты получат жилье площадью не менее 33 квадратных метров Фото: администрация Тольятти

В Тольятти стартовала закупка квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Торги на приобретение жилья объявил департамент по управлению муниципальным имуществом. Информацию сообщили в мэрии города.

– Общая площадь жилого помещения составит не менее 33 квадратных метров. Муниципальные квартиры будут предоставлены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договору найма, – отмечают власти Автограда.

Торги были объявлены 30 января 2023 года. Согласно информации с сайта АО «ТЭК-Торг», администрация закупит семь квартир. Стоимость каждой составит 2,3 млн. рублей. Таким образом, в общей сложности на приобретение жилья для детей-сирот направят 16,3 млн. рублей.

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