Трассу М-5 «Урал» перекроют в Тольятти 1 февраля 2023 года

Проезд будет запрещен в течение нескольких часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В феврале 2023 года в Самарской области вновь перекроют трассу М-5 «Урал». Ограничения будут действовать на 974 километре в Комсомольском районе Тольятти. Их введут из-за работ на Жигулевской ГЭС.

– На трассе будет введено полное ограничение движения транспорта. Это связано с необходимостью реконструкции пролета ВЛ 220 кВ Жигулевской ГЭС, – рассказали в ФКУ «Поволжуправтодор».

Трасса будет перекрыта 1 февраля 2023 года. Отмечается, что эти меры будут кратковременными. Проезд по участку автодороги закроют с 10.30 до 10.35, с 12.30 до 12.35, с 14.30 до 14.35.

Водителям советуют планировать маршрут с учетом планируемых изменений.

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