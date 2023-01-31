В Самаре отмечают рост спроса на услуги дизайнеров интерьеров

Жители все больше обращаются к специалистам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты отметили рост спроса на услуги дизайнеров интерьеров. За год он увеличился на 27%.

По информации Авито Услуги, значительно выросло и число предложений от самих специалистов. За прошлый год от дизайнеров объявлений стало больше на 152%. К специалистам обращаются, чтобы разработать проекты квартир, домов, офисов и других помещений. Стоимость услуг будет зависеть от задач. Подготовка базовой планировки – от 300 рублей за квадратный метр.

При этом, стоимость дизайна со стилистическим решением – от 500 рублей за квадратный метр. Оказывается, каждый второй покупатель квартир в новостройке обращался к дизайнерам.

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