Большинство самарцев не боятся возникающих в работе трудностей

Среди самарцев, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, боязливых меньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно опросу сервиса SuperJob, профессиональных трудностей не боятся 6 из 10 самарцев, такие работники и зарабатывают, как правило, больше.

Так, 63% опрошенных не пугают новые задачи, сложные вопросы, нестандартные ситуации. Многие даже считают сложные рабочие моменты источником своего профессионального роста. Немного боится трудностей, связанных с профессиональными компетенциями, каждый третий, а 4% – в ужасе.

Среди самарцев, зарабатывающих более 80 тысяч рублей, боязливых меньше, чем среди респондентов с доходом менее 30 тысяч рублей. Непростых профессиональных задач женщины боятся чаще мужчин (43% против 32%), а молодежь до 24 лет чаще старшего поколения (48% против 26%).

Специалисты, которые очень боятся рабочих трудностей, больше всего среди врачей, учителей, менеджеров по работе с клиентами, кладовщиков и экономистов. Уверенные в себе чаще встречаются среди квалифицированных рабочих, менеджеров по продажам и логистов.

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